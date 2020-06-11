"Хавчик". Тимати, Джиган, Даня Милохин выпустили клип на матерный трек. Видео
Российский рэпер Тимати на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Хавчик", в котором присутствует ненормативная лексика. Композиция записана вместе с рэпером Джиганом и блогером Даней Милохиным. Участие в ролике приняли также блогеры Артур Бабич и Анна Покров. В начале клипа Тимати грузит коробки с изображениями перевернутого пальца вниз – символа "дизлайк", а его высмеивают парни, подъезжающие на Geländewagen. В ролике также фигурирует золотая голова Джигана, напоминающая голову американского рэпера Трэвиса Скотта на обложке его альбома Astroworld. В одном из эпизодов Тимати высмеивает встроенную в кипы рекламу, к чему прибегал сам в своих предыдущих музыкальных видео.
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