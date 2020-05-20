Snoop Dogg снял клип на трек о карантине I Wanna Go Outside. Видео
Американский рэпер Snoop Dogg на своем YouTube-канале выпустил клип на трек I Wanna Go Outside, посвященный периоду карантина в связи с пандемией коронавируса. В песне он рассказывает о том, как хочет вернуться к прежней жизни: гулять, отдыхать на пляже, выступать на сцене и проводить время с друзьями. Ролик снят у рэпера дома. В кадре музыкант запечатлен в домашней музыкальной студии, лежащим на диване с пультом в руках. Также рэпер показал, как занимается спортом, играет в компьютерные игры. Также в виео показали кадры выступлений Snoop Dogg.
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