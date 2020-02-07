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Rodeo. Вышел клип рэпера Lil Nas X. Видео

Американский рэпер Lil Nas X на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Rodeo. Ремикс записан вместе с рэпером Nas. В ролике есть отсылки к клипу Thriller Майкла Джексона, фильму "Блэйд" и сериалу "Баффи – истребительница вампиров". Оригинальный трек Rodeo вошел в мини-альбом Lil Nas X – Old Town Road. Менее чем за сутки с момента публикации на YouTube клип Rodeo набрал более 4 млн просмотров.

 
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Менее чем за сутки с момента публикации на YouTube клип Rodeo набрал более 4 млн просмотров
Менее чем за сутки с момента публикации на YouTube клип Rodeo набрал более 4 млн просмотров
Скриншот: Lil Nas X / YouTube
видео

Видео: Lil Nas X / YouTube
Теги: видео, клип, рэпер, трек, Lil Nas X
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