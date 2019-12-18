Ayy Macarena. Вышел клип Tyga на ремикс песни 1990-х годов. Видео
Американский рэпер Tyga на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Ayy Macarena. Исполнитель предстает в образе, напоминающим главного героя фильма "Маска" в исполнении Джима Керри. По сюжету он влюбляется в танцовщицу ночного клуба, но та оказывается несвободна. В начале ролика появляются авторы оригинальной песни Macarena 1992 года — испанская группа Los del Rio.
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