Плохое самочувствие и отказ от медпомощи. Адвокат Ефремова прокомментировал состояние артиста после смертельного ДТП

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент – российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на плохое самочувствие отказывается от медицинской помощи. Об этом Пашаев рассказал в интервью российскому "Пятому каналу".
По словам адвоката, Ефремов чувствует себя плохо как физически, так и душевно.
На своей странице в Instagram адвокат также сообщил, что семья погибшего в результате аварии Сергея Захарова отказывается принимать материальную поддержку от Ефремова.
"Родственники погибшего не выходят с нами на связь", – заявил Пашаев.
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И вновь пришлось проехать более 800 км по Рязанскои * области в поисках родственников для того, чтобы выразить соболезнование и оказать материальную поддержку семье погибшего С. Захарова в ДТП. Поездка оказалась неоправданнои * , поскольку родственники погибшего не выходят с нами на связь
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.