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13 июня, 2020
 
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"Михаил имеет право оступиться, его ни в коем случае нельзя сажать". Экс-жена Ефремова прокомментировала смертельное ДТП с его участием

Экс-супруга российского актера Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина в передаче "Прямой эфир" назвала бывшего мужа гением, которому можно простить все. В соцсетях уверены, что во время интервью Качалина была в невменяемом состоянии.

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Качалина: Мне кажется, что со стороны Михаила это был практически суицид
Качалина: Мне кажется, что со стороны Михаила это был практически суицид
Скриншот: Прямой эфир / YouTube

Бывшая супруга российского актера Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина заявила, что его гениальность позволяет актеру безнаказанно оступиться. Об этом она сообщила в интервью передаче "Прямой эфир", которая выходит на канале "Россия 1", комментируя аварию со смертельным исходом с участием Ефремова.  

"Когда я увидела кадры аварии, они были настолько ужасны, что я потеряла сознание. Мне кажется, что со стороны Михаила это был практически суицид. Мне так жаль семью погибшего водителя. Но за гениальность Михаила можно простить. Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Это гений. Он гениальный папа, актер, человек. Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает что угодно" – заявила она.

По словам Качалиной, она до сих пор продолжает любить актера.

"Жена невменяема, это видно без бинокля", – отреагировали на комментарий Качалиной зрители. 

"У Качалиной психическое отклонение. Зачем это транслировать?" – пишут пользователи YouTube.

ВИДЕО
Комментарий Качалиной можно посмотреть с 24.00 минуты. Видео: Прямой эфир / YouTube

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Теги: Россия, ДТП, Москва, алкоголь, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, актер
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