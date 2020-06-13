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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Ефремов – человек, виновный в гибели человека. Не знающий, как ему теперь жить с грузом вины. Это чувство вины и обнаруживает человеческую душу

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А кстати, вы вообще помните, чтобы кто-нибудь из них попросил прощения хоть за что-нибудь? Вот после Ельцина... А?

И ведь не сказать, чтобы было совсем не за что: одного дня не жила Россия, щедрая душа, без особо тяжкого состава!

Давили людей бронированными "мерсами" – на встречке и пешеходном переходе, по пьяни, случайно и для забавы, как сын бывшего вице-премьера Сосковца... Да что там ДТП – ломали людям позвоночники на зоне, пытали в тюрьмах, не давали больным детдомовским детям шанса выжить, называя это "патриотизмом", устраивали экологические катастрофы, стреляли по заложникам из огнеметов и травили их газом, покрывали убийц и давали им звезды Героев России, развязывали войны, бомбили города, стирали в порошок человеческие судьбы оптом и в розницу.

И хоть бы одна тварь сказала после всего этого: "Я не знаю, как мне жить дальше". После Самашек, "Норд-Оста", Беслана, малайзийского Boeing

Ни-ни! Прекрасно они знают, как жить после этого дальше. И где жить, тоже различают – в Кремле, в Барвихе, на озере Комо.

"Либерастня", говорите, господин Соловьев?

Слушайте меня ушами.

Михаил Ефремов – человек. Тяжело оступившийся, не слишком здоровый, невероятно талантливый, очень сложно и тонко устроенный. Не убивавший, нет, но – виновный в гибели человека. Готовый нести ответственность за содеянное. И – не знающий, как ему теперь жить с грузом этой вины.

Это чувство вины – именно оно – и обнаруживает человеческую душу.

Посмотрите эту пленку, господин Соловьев, и запомните хорошенько: так выглядит человек. В зеркале вы этого не увидите.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, ДТП, смерть, Виктор Шендерович, Михаил Ефремов
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