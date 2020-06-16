Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова: Вполне возможно, что Михаил Олегович может получить пять, шесть, семь лет условно

Российский актер Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом из-за своего положения в обществе, такое мнение выразил известный адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, предположил, что актер в результате может получить условный срок. Об этом Александр Добровинский сообщил в интервью телеканалу "Дождь".

"Вы знаете, что Михаил Олегович не бандит, знаете, это нормальный интеллигентный человек, поэтому это будет весить, конечно, для суда много. У него шесть детей, он заслуженный артист, понимаете, за него – и это совершенно нормально – заступится весь цех и, наверное, вся московская интеллигенция. Это, в общем, каким-то образом даст возможность защите довольно серьезно снизить планку. Я считаю, вполне возможно, что Михаил Олегович может получить пять, шесть, семь лет условно. Это вполне возможно. Это мои предположения, не более того", – отметил защитник.

Он рассказал, что отправил запрос в ГИБДД относительно других нарушений Ефремова.

"Это одна из линий, которая меня очень интересует, потому что, действительно, если бы в свое время у Михаила забрали права, то, понимаете, этой жуткой трагедии не произошло бы... Все-таки мне кажется, что есть некая коррупционная составляющая, ее не может не быть. В этом весь эффект известного лица, которое останавливает представитель ГИБДД. Я подозреваю, многие говорят о том, что все-таки Михаил ездил... Это не первая его поездка в состоянии алкогольного опьянения. Я подозреваю, что все-таки его отпускали. А вот если мы все исполняли закон, если бы он был лишен прав, то – еще раз – этой трагедии не произошло бы. Я просто считаю, что это наш гражданский долг – наказать виновных", – добавил Добровинский.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов 13 июня записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.