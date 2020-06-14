Орлуша о хейтерах Ефремова: Заткнитесь, фарисеи! Вам глупо говорить про то, что "кто сам без греха"

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) заявил, что актер Михаил Ефремов совершал "благороднейшие поступки", на которые не способно большинство людей, поливающих сейчас грязью совершившего пьяное ДТП с летальным исходом Ефремова.

Орлуша: В отличие от большинства комментаторов случившегося, я близко знаю Мишу много более 40 лет. Близко Фото: Андрей Орлов / Facebook

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) высказал мнение, что люди, осуждающие совершившего смертельное ДТП актера, "пьяницы и наркомана" Михаила Ефремова, сами "не без греха".

"Не спрашивайте меня, почему я никак не реагирую на произошедшее с Ефремовым. Не спрашивайте, почему я не оправдываю и не осуждаю его. В отличие от большинства комментаторов случившегося, я близко знаю Мишу много более 40 лет. Близко. С тех самых пор, когда он еще хотел стать великаном. Я видел его, поверьте, всяким. Красивым и уродливым, великим и низким, умным и глупым, талантливым и бездарным. Никогда не видел я Ефремова мелочным, жадным, подлым или лживым. Ни-ко-гда. Я видел его забывшим, как зовут его самого и меня, и друзей, и самых близких, и отца родного. Пусть кто-то из резвящихся сейчас мемуаристов скажет, что с ним самим (не с Ефремовым, а с ним самим) такого не бывало. Я видел его в ситуациях, когда он, Миша, совершал благороднейшие поступки "просто так", для прикола. Для прикола, по определению невозможного и не вообразимого большинству из тех, кто сегодня вспоминает "Ефремовские куражи". Вам, гагары, недоступно", – написал поэт на своей странице в Facebook.

Он отметил, что похоронил с Ефремовым многих друзей, которые умерли от наркотиков и алкоголя.

"Мог ли я улететь где-то под Комарово в овраг в чьей-то пьяной "копейке"? Однозначно. Мог ли Ефремов вместо лба долбануться в тот четверг затылком об серый питерский поребрик? Без вопросов, и не раз. Не надо здесь про бога, Бога или Б-га. Мы им всем троим были так же по барабану, как и они нам. Что будет, то будет! *бись оно конем! И – вдруг: ебоц! Ефремов – убийца! Вот, новость! Ох*еть! Неужели, бл*ть, пьяница и наркоман? Невидаль, сцуко, первый и самый ужасный на всю Россию! Он! Во! Всем! Виноват! Среди нас, шелковые и плюшевые зайчики, никогда-нигде-ниразу-ни-с кем-только-с-женой-и-то-один-раз-без-кокаина, вдруг образовалось чудовище! Заткнитесь, фарисеи! Вам глупо говорить про то, что "кто сам без греха". С радостью камни ваши приму и со смехом, ибо без права кидаете вы их!" – написал Орлуша.

Он подчеркнул, что ему очень жаль Сергея Захарова, который погиб под колесами авто Ефремова.

"Случилось страшное. Но не "страшное-страшное", а обычное русское страшное. Ежедневное и, не нужно врать себе, никого не удивляющее", – добавил поэт.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.