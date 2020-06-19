Дочь Ефремова заявила о преследованиях со стороны российских журналистов

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова заявила, что не намерена комментировать смертельное ДТП, спровоцированное ее отцом.

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельное ДТП, Анна Мария Ефремова обвинила российских журналистов в преследовании. Об этом она заявила на своей странице в Instagram, обнародовав в доказательство видеозапись.

"На видео вы можете увидеть, как тележурналисты телеканала НТВ Марина Гладких и Алекс Гошин преследуют меня и мою подругу, задают мне неэтичные, неприятные и некорректные вопросы, снимая меня на видеокамеру", – описала она содержание видеофиксации.

По словам Ефремовой, сотрудники телеканала нарушили ее личное пространство и правила социального дистанцирования во время пандемии, за что могут понести уголовное наказание.

"Я – не объект добычи "горячих" новостей и не являюсь виновником поведения моего отца", – подчеркнула дочь Ефремова.

Она заявила, что не намерена комментировать поведение отца.

"Прошу меня не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации я давать не намерена", – написала она.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.