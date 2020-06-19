Дочь Ефремова заявила о преследованиях со стороны российских журналистов

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельное ДТП, Анна Мария Ефремова обвинила российских журналистов в преследовании. Об этом она заявила на своей странице в Instagram, обнародовав в доказательство видеозапись.
"На видео вы можете увидеть, как тележурналисты телеканала НТВ Марина Гладких и Алекс Гошин преследуют меня и мою подругу, задают мне неэтичные, неприятные и некорректные вопросы, снимая меня на видеокамеру", – описала она содержание видеофиксации.
По словам Ефремовой, сотрудники телеканала нарушили ее личное пространство и правила социального дистанцирования во время пандемии, за что могут понести уголовное наказание.
"Я – не объект добычи "горячих" новостей и не являюсь виновником поведения моего отца", – подчеркнула дочь Ефремова.
Она заявила, что не намерена комментировать поведение отца.
"Прошу меня не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации я давать не намерена", – написала она.
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Здравствуйте, дорогие друзья. * Как вам известно, в силу того, что совершил мой отец, я стал объектом весьма пристального внимания со стороны СМИ. * Это внимание выражается по-разному - некоторые вежливо просят в социальных сетях у меня ответить на пару вопросов, некоторые атакуют мой телефон со звонками, некоторые спамят в комментариях к записям. * Но есть особые индивиды. * На видео вы можете увидеть, как тележурналисты телеканала НТВ Марина Гладких и Алекс Гошин преследуют меня и мою подругу, и задают мне неэтичные, неприятные и некорректные вопросы, снимая меня на видеокамеру. * В обязанности журналистов входит обязанность представляться и предъявлять редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его принадлежность к печатному средству массовой информации. Марина и Алекс не представились во время начала видеосъёмки и не сообщили, какой канал они представляют. Информацию о том, кто они и как их зовут, я нашла с помощью моих подписчиков в социальных сетях. * Марина и Алекс нарушают мое личное пространство, и нарушают правила социального дистанцирования во время пандемии. Нарушение режима карантина влечет ответственность, в том числе уголовную - вплоть до лишения свободы до семи лет (ст. 236 УК РФ). * Согласно 152.1 статье ГК РФ, фотографировать и записывать на видео гражданина можно только с его согласия, но такое согласие не требуется, если изображение получено в общественных местах и человек не является основным объектом съемки. Как вы понимаете, я являюсь основным объектом съёмки и своего согласия на съемку не даю. * Согласно статье 137 УК РФ о «Нарушении неприкосновенности частной жизни» незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.
Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.
Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.