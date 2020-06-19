Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
19 июня, 2020
 
Новости

"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова

Российский артист Александр Домогаров резко прокомментировал реакцию соцсетей на смертельное ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Домогаров: Люди, остановитесь. Прекратите травлю
Домогаров: Люди, остановитесь. Прекратите травлю
Фото: domogarov.aleksandr / Instagram

Российский артист Александр Домогаров на своей странице в Inatagram заявил, что у него больше нет желания выступать перед зрителями после того, как он столкнулся с осуждением в социальных сетях своего коллеги Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП 8 июня в Москве. 

"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей [Ефремовым] – лакмусовая бумажка, показавшая отношение общества. То, что произошло, ужасно. Миша виноват и судить его будет суд. И не нужно рассуждать о его жизни!" – заявил Домогаров. 

Артист потребовал прекратить осуждать Ефремова, признавшись, что потерял уважение к зрителям. 

"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение. Не ходите в театр, по крайней мере на мои спектакли", – подытожил он.

Вскоре после публикации заявления актер решил уточнить, что не оправдывает Ефремова, а осуждает людей за гневные комментарии в адрес коллеги в социальных сетях. 

"Как его только не называли – упырь, подонок, алкашная тварь. Михаил понесет наказание, но не ваше", – написал Домогаров. 

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Теги: ДТП, Александр Ефремов, Москва, авария, алкоголь, Александр Домогаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?"
  Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?"
Алеся БАЦМАН
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS