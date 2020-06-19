"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова

Российский артист Александр Домогаров резко прокомментировал реакцию соцсетей на смертельное ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

Российский артист Александр Домогаров на своей странице в Inatagram заявил, что у него больше нет желания выступать перед зрителями после того, как он столкнулся с осуждением в социальных сетях своего коллеги Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП 8 июня в Москве.

"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей [Ефремовым] – лакмусовая бумажка, показавшая отношение общества. То, что произошло, ужасно. Миша виноват и судить его будет суд. И не нужно рассуждать о его жизни!" – заявил Домогаров.

Артист потребовал прекратить осуждать Ефремова, признавшись, что потерял уважение к зрителям.

"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение. Не ходите в театр, по крайней мере на мои спектакли", – подытожил он.

Вскоре после публикации заявления актер решил уточнить, что не оправдывает Ефремова, а осуждает людей за гневные комментарии в адрес коллеги в социальных сетях.

"Как его только не называли – упырь, подонок, алкашная тварь. Михаил понесет наказание, но не ваше", – написал Домогаров.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.