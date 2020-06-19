"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова

Российский артист Александр Домогаров на своей странице в Inatagram заявил, что у него больше нет желания выступать перед зрителями после того, как он столкнулся с осуждением в социальных сетях своего коллеги Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП 8 июня в Москве.
"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей [Ефремовым] – лакмусовая бумажка, показавшая отношение общества. То, что произошло, ужасно. Миша виноват и судить его будет суд. И не нужно рассуждать о его жизни!" – заявил Домогаров.
Артист потребовал прекратить осуждать Ефремова, признавшись, что потерял уважение к зрителям.
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение. Не ходите в театр, по крайней мере на мои спектакли", – подытожил он.
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Я понимаю что НАВЛЕКУ НА СЕБЯ ГНЕВ Но , КЛЯНУСЬ, у меня теперь НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ перед вами, давать КОНЦЕРТЫ., НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ Страшная Катастрофа, которая произошла с Мишеи * - лакмусовая бумажка которая показала отношение общества «людеи * » и это ужасно что произошло,МИША - ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД! И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие - не ПИЛИ, не бросали же * н, жили всегда с однои * женои * , не изменяли, не ночевали у приятелеи * или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищеи * ради своеи * выгоды, вы не посылали гневных писем ., почему я а не он, вы не закапывали своих друзеи * ради себя, вы кормили всех своих детеи * ?! И вы без ЛИЦ НА аватаре., прикрываясь страшными никами - ГОСПОДИ НАКАЖИ ЭТИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ!!!!! Но не вы, которые делают вещи СТРАШНЕЕ. И ЖИВЕТЕ С НИМИ. И вы смеете осуждать! Вы - которые ТОПЧИТЕСЬ НА КРОВИ?! Я завтра опубликую ТЕКСТ ИЗ ПЬЕСЫ «ГЕНРИ И ЭЛЕН»., где ВЕЛИЧАИ * ШИИ * ГЕНРИ ИВЛИНГ( это имя ничего вам не говорит, нужно книги читать) , понимаем что только «богема» их читает и «актеришки», которым пора пои * ти ПОРАБОТАТЬ. Я готов ВЗЯТЬ ЛЮБОГО ИЗ ЧИТАЮШИХ ЭТОТ ТЕКСТ И ВЫПУСТИТЬ ЕГО НА СЦЕНУ ТАК вот как он описывает зрителя... Те кто был на первых двух спектаклях - наверное помнит с КАКОИ * НЕНАВИСТЬЮ ГЕНРИ ИРВИНГ ОБРАЩАЛСЯ К ВАМ ЗРИТЕЛЬ!!!!! У меня НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ К ВАМ НА СЦЕНУ! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несе * м ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАИ * НЕИ * МЕРЕ - на мои спектакли. Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫИ * вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ - Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ
Вскоре после публикации заявления актер решил уточнить, что не оправдывает Ефремова, а осуждает людей за гневные комментарии в адрес коллеги в социальных сетях.
"Как его только не называли – упырь, подонок, алкашная тварь. Михаил понесет наказание, но не ваше", – написал Домогаров.
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Пост был не о трагедии Артиста Ефремова- СУДЬБУ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛИТ СУД И ПРИГОВОР КОТОРЫИ * ОН САМ СЕБЕ ВЫНЕС СТРАШНЕЕ ТОГО, КОТОРЫИ * ВЫНЕСЕТ СУД( мб сужу по себе) ГОСПОДИ НЕ ДАИ * БОГ! Речь в этих страшных посланиях от вас «люди», не о нас тараканах богемы и творческои * тусовки- КАК ТОЛЬКО ВЫ НАС НЕ ОБЗЫВАЛИ! Наконец то весь яд, которыи * копили «люди» - от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно- отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -... мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли - упырь, подонок, алкашная тварь - ГОСПОДИ ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ. Тете которая пишет с Алтая и требует казни - верне * тся страшно. Поверьте мне! ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ! МИХАИЛ ПОНЕСЕ * Т НАКАЗАНИЕ! Но не ваше!
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.
Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.