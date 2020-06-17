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17 июня, 2020
 
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"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова

32-летний сын российского актера Михаила Ефремова Никита Ефремов обратился к своему отцу, попросив его "достойно принять последствия" спровоцированной им смертельной аварии, в которой погиб 57-летний водитель Сергей Захаров.

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Никита Ефремов отцу: Надеюсь, ты примешь последствия достойно
Никита Ефремов – отцу: Надеюсь, ты примешь последствия достойно
Фото: efremovefremov / Instagram

32-летний сын российского актера Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов на своей станице в Instagram обнародовал заявление, в котором обратился к семье Сергея Захарова – погибшего в аварии водителя фургона, с которым вечером 8 мая столкнулся автомобиль его от отца. 

"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось", – написал он.

Никита Ефремов также обратился к своему отцу, выразив ему поддержку.

"Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, ты примешь последствия достойно", – признался сын актера. 

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Никита Ефремов – сын Ефремова и филолога Аси Воробьевой, второй жены актера. 

Теги: ДТП, Москва, авария, алкоголь, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, Никита Ефремов
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