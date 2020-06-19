Цискаридзе: Не могу больше видеть, как доводят Ефремова

Российский артист балета Николай Цискаридзе рад, что Алла Покровская, мать актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве, не дожила до этого дня. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Я не являюсь другом Михаила. Мы всегда были в приятельских отношениях, я почитатель его дарования. Хорошо знал маму Миши – Аллу Покровскую, которая, слава богу, не дожила до сего дня и не видит этих "плясок на костях", – написал он.
Цискаридзе подчеркнул, что разделяет праведный гнев в адрес актера.
"Но я не могу больше видеть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова. Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять и так его тяжелое положение", – призвал он.
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Хайпу нет! Дорогие друзья. В нашем обществе произошла страшная трагедия. Я не являюсь другом Михаила. Мы всегда были в приятельских отношениях, я почитатель его дарования. Хорошо знал маму Миши - Аллу Покровскую, которая, слава Богу, не дожила до сего дня и не видит этих плясок на костях. Как человек, который сам прошёл страшную необоснованную травлю, знаю не понаслышке, как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать своё имя, потоки грязи. К сожалению, произошла трагедия. Я много лет назад потерял всех родных и знаю, что такое боль утраты. Тем более, когда эта потеря безвремена и по чужой вине. Ещё раз хочу принести соболезнования всем близким и родным Сергея Захарова. Никому и никогда не желаю оказаться на месте близких погибшего. Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова. Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять итак его тяжёлое положение. Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищно моральное состояние у него на душе - осозновать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств. #стопхайп#общество#закон#tsiskaridzenikolay#art#ballet#цискаридзе#искусство#большойтеатр
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.
Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.