Цискаридзе: Не могу больше видеть, как доводят Ефремова

Российский артист балета Николай Цискаридзе призвал соцсети не усугублять и без того тяжелое положение российского артиста Михаила Ефремова, спровоцировавшего в Москве смертельное ДТП вечером 8 мая.

Российский артист балета Николай Цискаридзе рад, что Алла Покровская, мать актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве, не дожила до этого дня. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я не являюсь другом Михаила. Мы всегда были в приятельских отношениях, я почитатель его дарования. Хорошо знал маму Миши – Аллу Покровскую, которая, слава богу, не дожила до сего дня и не видит этих "плясок на костях", – написал он.

Цискаридзе подчеркнул, что разделяет праведный гнев в адрес актера.

"Но я не могу больше видеть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова. Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять и так его тяжелое положение", – призвал он.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.