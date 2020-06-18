У Ефремова была связь с молодой актрисой – СМИ

По сообщению программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, российский актер Михаил Ефремов часто приезжал домой к своей коллеге Дарье Белоусовой.

У Ефремова был роман с коллегой с осени 2019 года – СМИ Скриншот: 1tv.ru

56-летний российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший пьяное ДТП в Москве, имел близкую связь с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Об этом сообщили в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

В квартире Белоусовой в Казарменном переулке Ефремов и находился после аварии.

"Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине", – рассказал охранник дома, в котором проживает Белоусова.

Актриса находилась в автомобиле с актером Сергеем Гармашем, который вечером 8 июня приехал на место ДТП.

Соседи актрисы рассказали, что Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года.

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Видео: НТВ / YouTube

Белоусова – актриса театра "Современник" с 2004 года. С 2010-го по 2018 год она была замужем за коллегой Шамилем Хаматовым (младшим братом актрисы Чулпан Хаматовой).

Михаил Ефремов женат на звукорежиссере Софье Кругликовой. На момент ДТП она находилась на даче.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.