Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину

Звукорежиссер Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, получит 120 тыс. руб.

Супруга российского актера Михаила Ефремова – звукорежиссер Софья Кругликова выиграла суд у управляющей компании "Жилищник", по недосмотру которой была повреждена из-за упавших сосулек ее машина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"На Suzuki Vitara Софьи Кругликовой, припаркованный в Плотниковом переулке (это там, где Ефремов сейчас томится под домашним арестом), зимой свалилась неслабая порция наледи с крыши. Супруга актера потребовала компенсации, но коммунальщики отказали. Тогда Кругликова пошла в суд и выиграла дело: теперь ей выплатят 120 тыс.", – говорится в сообщении.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.