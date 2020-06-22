Адвокат Ефремова: После трагедии он вообще не пьет

Эльман Пашаев – адвокат российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня смертельную аварию в Москве, заявил, что его подзащитный мог выпить по случая праздника, но не страдает от алкогольной зависимости.

Адвокат Ефремова заявил, что артист мог выпивать по праздникам Скриншот: вДудь / YouTube

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент – российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, не является хроническим алкоголиком. Об этом он сообщил в интервью изданию "Собеседник".

"Да, он выпивал на мероприятиях, по праздникам, но хронического заболевания у него нет. После трагедии он вообще не пьет", – подчеркнул Пашаев.

По словам адвоката, если бы актер страдал от алкогольной зависимости, он бы уже давно остался без работы.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.