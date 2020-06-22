Бульвар Шоубиз
 
22 июня, 2020
 
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Адвокат Ефремова: После трагедии он вообще не пьет

Эльман Пашаев – адвокат российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня смертельную аварию в Москве, заявил, что его подзащитный мог выпить по случая праздника, но не страдает от алкогольной зависимости.

Адвокат Ефремова заявил, что артист мог выпивать по праздникам
Адвокат Ефремова заявил, что артист мог выпивать по праздникам
Скриншот: вДудь / YouTube

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент – российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, не является хроническим алкоголиком. Об этом он сообщил в интервью изданию "Собеседник"

"Да, он выпивал на мероприятиях, по праздникам, но хронического заболевания у него нет. После трагедии он вообще не пьет", – подчеркнул Пашаев. 

По словам адвоката, если бы актер страдал от алкогольной зависимости, он бы уже давно остался без работы. 

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Теги: Россия, ДТП, Москва, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, Эльман Пашаев
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