Адвокат Ефремова: Если семья Захарова не согласится на материальную компенсацию, то после суда они получат намного меньше

Эльман Пашаев, адвокат российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний Сергей Ефремов, заявил, что "бедным людям нужны деньги".

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве, Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" сообщил, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова готовы с ним встретиться, чтобы обсудить вопрос денежной компенсации.

Пашаев подчеркнул, что они не могут этого сделать из-за позиции своего представителя, адвоката Александра Добровинского, который согласился бесплатно представлять интересы семьи.

"Считаю, что этот представитель устроил себе грязный пиар. Ни для кого не секрет, что бедным людям нужны деньги", – подытожил он.

Отвечая на вопрос о размере возможной денежной компенсации, Пашаев сообщил, что для начала его клиент готов возместить расходы, связанные с похоронами Захарова.

"А потом уже договариваться о выплате за моральный вред. Такую практику еще никто не отменял. Если семья Захарова не согласится на нашу материальную компенсацию, то после суда они получат денежную сумму намного меньше той, что мы можем им выплатить сейчас", – цитирует издание слова адвоката Ефремова.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов 13 июня записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.