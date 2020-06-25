Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи погибшего Сергея Захарова. Об этом Пашаев заявил в эфире радио "Эхо Москвы".
Пашаев отметил, что Ефремов готов отбывать наказание в тюрьме. В то же время он заявил, что актер готов максимально помочь детям погибшего водителя.
"Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне", – сказал Пашаев.
Информацию о том, что Ефремов пытался совершить суицид, адвокат назвал чьей-то фантазией.
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.