Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова

По сообщению Эльмана Пашаева, адвоката спровоцировавшего ДТП российского актера Михаила Ефремова, его подзащитный может обеспечить достойную жизнь детям погибшего водителя Сергея Захарова.

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи погибшего Сергея Захарова. Об этом Пашаев заявил в эфире радио "Эхо Москвы".

Пашаев отметил, что Ефремов готов отбывать наказание в тюрьме. В то же время он заявил, что актер готов максимально помочь детям погибшего водителя.

"Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне", – сказал Пашаев.

Информацию о том, что Ефремов пытался совершить суицид, адвокат назвал чьей-то фантазией.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.