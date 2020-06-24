Адвокат Ефремова: Он за неделю похудел на шесть килограммов. Плохо ест, спит

Эльман Пашаев – адвокат российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня смертельную аварию в Москве, заявил, что его подзащитный больше не намерен когда-либо самостоятельно управлять автомобилем.

По словам Пашаева, ранее Ефремов не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД Скриншот: вДудь / YouTube

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент – российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший 8 июня смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, еще не отошел от шока. Об этом он заявил в интервью ведущему Алексею Нарышкину в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"После ДТП случилась трагедия. Какое состояние может быть у человека? Конечно, он очень сильно переживает. За неделю уже похудел на шесть килограммов. Очень плохо ест, плохо спит", – заявил Пашаев.

По словам адвоката, Ефремов больше никогда не будет употреблять алкоголь и не сядет за руль.

Пашаев также отметил, что ранее Ефремов никогда не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"У него все нарушения – незаконная парковка. Он даже скоростной режим никогда не нарушал", – заявил Пашаев.

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Видео: Эхо Москвы/ YouTube

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.