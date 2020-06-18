Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
18 июня, 2020
 
Новости

"Убил свой мозг и, как следствие, человека". Арбенина высказалась о ДТП с Ефремовым

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила, что кровь Сергея Захарова, пролитую в ДТП, спровоцированном российским актером Михаилом Ефремовым, ему не удастся смыть ни сумой, ни тюрьмой.

Арбенина: Свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова
Арбенина: Свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова
Фото: _diana_arbenina / Instagram

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина высказалась в Instagram о смертельном ДТП, спровоцированном российским актером Михаилом Ефремовым.

"Михаил Ефремов. Тот случай, когда сказать – равно присоединиться к хору, танцующему на костях, а промолчать – уже малодушие. Опомнитесь, ребята. Мы толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать. Хватит морализировать. В этой истории ужасно все, и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и, как следствие, человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов, выполняющих свою работу; те, кто видел, что происходит с Мишей и ничего не делал; те, кто с ним пил. Все это одинаково мерзко. Но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты", – заявила она.

Арбенина отметила, что не намерена осуждать или оправдывать Ефремова.

"Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием (слава богу, еще не посмертно). Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство. И вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии, пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого. Пожалею всех. Не притворно, а глубоко страдая. И свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова, на которой кровь теперь во веки веков, и не смыть ее ни тюрьмой, ни сумой. Мы с вами теперь на одном берегу, а отнявший жизнь убийца на другом, и маяться ему за это всю жизнь, и после смерти маяться", – заявила певица.

Она добавила, что среди людей нет безгрешных.

"В этой истории уже сказано все, кроме одного: а мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в дтп? И, может быть, мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так, может быть, нам просто повезло не дойти до той черты, за которой смерть?" – написала певица.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Теги: Россия, ДТП, автомобили, смерть, Диана Арбенина, Москва, авария, тюрьма, наркотики, арест, церковь, алкоголь, Михаил Ефремов, похороны, пьянство, уголовное дело, автомобиль, Ночные снайперы, тюрьмы, суд, кровь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS