"Убил свой мозг и, как следствие, человека". Арбенина высказалась о ДТП с Ефремовым

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила, что кровь Сергея Захарова, пролитую в ДТП, спровоцированном российским актером Михаилом Ефремовым, ему не удастся смыть ни сумой, ни тюрьмой.

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина высказалась в Instagram о смертельном ДТП, спровоцированном российским актером Михаилом Ефремовым.

"Михаил Ефремов. Тот случай, когда сказать – равно присоединиться к хору, танцующему на костях, а промолчать – уже малодушие. Опомнитесь, ребята. Мы толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать. Хватит морализировать. В этой истории ужасно все, и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и, как следствие, человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов, выполняющих свою работу; те, кто видел, что происходит с Мишей и ничего не делал; те, кто с ним пил. Все это одинаково мерзко. Но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты", – заявила она.

Арбенина отметила, что не намерена осуждать или оправдывать Ефремова.

"Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием (слава богу, еще не посмертно). Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство. И вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии, пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого. Пожалею всех. Не притворно, а глубоко страдая. И свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова, на которой кровь теперь во веки веков, и не смыть ее ни тюрьмой, ни сумой. Мы с вами теперь на одном берегу, а отнявший жизнь убийца на другом, и маяться ему за это всю жизнь, и после смерти маяться", – заявила певица.

Она добавила, что среди людей нет безгрешных.

"В этой истории уже сказано все, кроме одного: а мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в дтп? И, может быть, мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так, может быть, нам просто повезло не дойти до той черты, за которой смерть?" – написала певица.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.