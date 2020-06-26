Дочь Ефремова обратилась к отцу после заявления о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова заявила, что возможность усыновления ее отцом детей погибшего в спровоцированном им ДТП Сергеем Ефремовым противоречит здравому смыслу.

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельное ДТП, Анна Мария Ефремова высказалась о возможности усыновления ее отцом детей погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом она написала в Twitter, прикрепив скриншот статьи с заявлением адвоката Ефремова, Эльмана Пашаева, о отовности его подзащитного к усыновлению.

"Бать, ну куда нам еще детей...." – написала Ефремова.

Бать, ну куда нам ещё детей....... pic.twitter.com/y18uxZICQx — Анна Мария Ефремова (без дефиса, блять) (@amefremova) June 25, 2020

"Думаю, дети бы вряд ли захотели жить с тем, кто является одной из причин смерти их отца, уж извините..." – написала в комментариях подписчица куеуе.

"Это не ваша точка зрения, а точка зрения здравого, бл...дь, смысла", – ответила ей Ефремова.

Адвокат Пашаев заявил, что Ефремов готов максимально помочь детям погибшего водителя.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Анна Мария, дочь Ефремова от его четвертой жены – актрисы Ксении Качалиной, родилась 14 октября 2000 года