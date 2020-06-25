Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2020
 
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Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей

По словам Полины Ололо, бывший гражданский муж и отец ее двух сыновей рэпер Серега не явился на первое заседание суда.

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Ололо: Я не сдамся, так и знайте
Ололо: Я не сдамся, так и знайте
Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо обвинила его в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать их сыновья.  Об этом она написала в Instagram. 

"Решается дальнейшая судьба моих детей. Принимается решение, с кем из родителей будут проживать мои мальчики, однако в суд Сергей не явился. Вместо него пришел "новенький". Это примитивная рокировка, когда адвокат как бы только вчера приступил к делу, поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса", – заявила Ололо. 

По ее словам следующее судебное заседание назначено на 20 июня. 

"Я не сдамся, так и знайте", – резюмировала Ололо. 

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

Олола подчеркнула, что, пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет. 

Теги: дети, Сергей Пархоменко, скандал, Серега, Полина Ололо
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