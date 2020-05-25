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25 мая, 2020
 
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Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить

По словам бывшей гражданской жены музыканта Сергея Пархоменко Полины Ололо, она не виделась со своими сыновьями четыре месяца. Но встретившись с младшим сыном, была удивлена тем, как он изменился. Ололо подчеркнула, что пока Марк и Платон жили с ней, они были далеки от обсуждения ее материальных возможностей.

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Ололо: Сейчас дети очень запуганы
Ололо: Сейчас дети очень запуганы
Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо 25 мая в Instagram заявила, что ее старший сын Марк не захотел с ней видеться. Об этом матери сообщил ее младший сын Платон, с которым она случайно увиделась спустя четыре месяца после разлуки.

Она подчеркнула, что пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось. 

"Дети души во мне не чаяли, обнимали постоянно, а сейчас боятся подойти. Платон говорил совершенно неприсущими ему фразами. Я просила младшего сына позвать старшего, Платон уехал, но вернулся сам. По словам Платона, он отказался ко мне выходить, аргументируя тем, что если выйдет, то никогда больше меня не увидит", – написала Ололо.

По словам матери, она считает, что ее бывший гражданский муж запугал сыновей. 

"Я никогда не могла подумать, что отец способен оговорить их родную мать", – написала она.

Ололо считает, что Пархоменко тянет время до 22 июня, чтобы дождаться, когда младшему сыну исполнится 10 лет.

"Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда. До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала. Сейчас ситуация изменилась", – подытожила она. 

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки с детьми случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная". 

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер". 

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи. 

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.

Теги: Украина, дети, Сергей Пархоменко, Полина Ололо
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