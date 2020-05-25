Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо 25 мая в Instagram заявила, что ее старший сын Марк не захотел с ней видеться. Об этом матери сообщил ее младший сын Платон, с которым она случайно увиделась спустя четыре месяца после разлуки.
Она подчеркнула, что пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.
"Дети души во мне не чаяли, обнимали постоянно, а сейчас боятся подойти. Платон говорил совершенно неприсущими ему фразами. Я просила младшего сына позвать старшего, Платон уехал, но вернулся сам. По словам Платона, он отказался ко мне выходить, аргументируя тем, что если выйдет, то никогда больше меня не увидит", – написала Ололо.
По словам матери, она считает, что ее бывший гражданский муж запугал сыновей.
"Я никогда не могла подумать, что отец способен оговорить их родную мать", – написала она.
Ололо считает, что Пархоменко тянет время до 22 июня, чтобы дождаться, когда младшему сыну исполнится 10 лет.
"Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда. До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала. Сейчас ситуация изменилась", – подытожила она.
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Наша первая встреча! Платона реакция была для меня не то что удивительной, убийственной! Поведение ребёнка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу - сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят. Раннее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали своё дело как это и было запланировано их отцом! Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: «Ты не обеспеченная» , « как мы будем зарабатывать» - деньги, деньги, деньги плюс и другие манипуляции как ,например, состояние здоровья дедушки. Я просила младшего сына позвать старшего, Платон уехал на велосипеде, но вернулся сам. Старший сын находился в номере и со слов Платона, отказался выходить ко мне встречу аргументируя тем, что если он выйдет, то никогда больше меня не увидит. Дети никогда не погружались в наше материальное положение, они не разбалованы, но я никогда и ни в чем не отказывала. Я воспитывала наших детей достойно, с уважением к окружающему миру, людям, к женщинам. Сейчас они очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое - оговорить родную мать. Это чудовищная низость! В результате этой адской разлуки наша нерушимая связь была подорвана. Как вы знаете у нас идут судовые разбирательства, первый суд назначен на 22.06. Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда. До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала и это всё закончилось, они категорически не хотели жить в Харькове с отцом, они умоляли вернуть их в прежний ритм и в свою родную киевскую школу. Сейчас ситуация поменялась! Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции. Он не даёт мне даже шанса увидеть их! В день, когда я наконец-то нашла сыновей, Платон просил меня приехать снова, он сказал, что поговорит с папой и попросит, чтобы он разрешил нам видеться . Продолжение ниже *
В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым.
24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки с детьми случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".
Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.
Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.