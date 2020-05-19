Мать сыновей рэпера Сереги: Зависимость Сергея длится не первый год

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо обвинила бывшего мужа, с которым сейчас находятся их общие сыновья, в многолетней зависимости. Об этом она написала 19 мая на своей странице в Instagram.
"Зависимость Сергея длится уже не первый год. Выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения", – рассказала она.
Ололо считает, что "из-за искривленной реальности" артист не может трезво оценивать ситуацию и воспитывать детей.
"Я не могу доверить человеку детей, которых он на завтрак кормит семечками. От этого у меня разрывается сердце", – призналась Ололо.
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Когда я впервые выступила публично, много информации не давала, надеясь, что Сергей одумается, что он делает, вернёт детей или хотя бы найдёт компромисс как можно видеть нам детей и не травмировать их жизнь. Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и Закона!!!! Вывоз за границу по поддельным документам это уголовная ответственнось для него и для нотариуса(конечно мы направили все письма, что бы их остановить). Зависимость Сергея которая длится уже не первый год и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знают весь наш близкий круг общения. Так же подтвердили что с прошлого проекта « ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ» его выгнали именно по этой причине. Что бы не быть голословной, этому есть доказательства которые будут фигурировать в суде. Из за искривлённой реальности, человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей который и не воспитывал никогда. Я не могу доверить человеку детей которых на завтрак кормит семечками, от этого просто у меня разрывается сердце.
Подписчики Ололо на странице Пархоменко в Instagram публикуют комментарии с требованиями вернуть детей матери.
"Мужик, который мстит бывшей бабе, забирая детей, – не мужик, а кусок говна", – считает автор страницы под ником litovchenko_yulia.
"Верни детей", – прокомментировала последний пост рэпера пользователь под ником olga_celander.
Артист игнорирует эти комментарии.
В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым. С тех пор мать детей больше не видела.
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".
Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.
Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.