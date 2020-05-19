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20 мая, 2020
 
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Мать сыновей рэпера Сереги: Зависимость Сергея длится не первый год

Бывшая гражданская жена музыканта Сергея Пархоменко Полина Ололо заявила, что экс-супруг, с которым без ее разрешения сейчас находятся два общих сына, "выходит в трезвый мир только благодаря капельницам".

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Ололо: Я не могу доверить человеку детей, которых он на завтрак кормит семечками
Ололо: Я не могу доверить человеку детей, которых он на завтрак кормит семечками
Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо обвинила бывшего мужа, с которым сейчас находятся их общие сыновья, в многолетней зависимости. Об этом она написала 19 мая на своей странице в Instagram. 

"Зависимость Сергея длится уже не первый год. Выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения", – рассказала она. 

Ололо считает, что "из-за искривленной реальности" артист не может трезво оценивать ситуацию и  воспитывать детей. 

"Я не могу доверить человеку детей, которых он на завтрак кормит семечками. От этого у меня разрывается сердце", – призналась Ололо. 

Подписчики Ололо на странице Пархоменко в Instagram публикуют комментарии с требованиями вернуть детей матери. 

"Мужик, который мстит бывшей бабе, забирая детей, – не мужик, а кусок говна", – считает автор страницы под ником litovchenko_yulia.

"Верни детей", – прокомментировала последний пост рэпера пользователь под ником olga_celander. 

Артист игнорирует эти комментарии. 

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым. С тех пор мать детей больше не видела.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер". 

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи. 

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет. 

Теги: Крым, Украина, дети, Сергей Пархоменко, Серега, Полина Ололо
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