Мать сыновей рэпера Сереги заявила, что музыкант подал на нее в суд

Знаете, вот ничего от этого праздника не хотелось ни цветов, не подарков... Только две открытки, подписанные детским почерком от моих родных ручек! Но всё-таки подарки я получила!!! ДВА ИСКА В СУД! Какие мужчины - такие и подарки! Мало просто забрать детей, надо ещё и в суд подать на их родную мать! Первый иск - на установление места жительства с отцом. Второй иск подан на меня, на студию 1+1, «Сегодня мультимедиа» и на компанию «Ласмак» - о защити чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении недостоверной информации. Я бы опровергла любую ложь, но я никогда не врала. По правде говоря, я очень мало рассказала и все разоблачения ещё впереди. Каждое слово, произнесенное мной на интервью - правда, поэтому опровергать мне нечего. Ещё раз повторю: за детей я буду бороться до последнего, я всё-равно их заберу, чего бы мне этого не стоило. Я пройду все суды, но ни на шаг не выйду из правового поля. Я обещаю растиражировать фамилию каждого, кто способствует и помогает разлучить мать и детей!