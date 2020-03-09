Мать сыновей рэпера Сереги заявила, что музыкант подал на нее в суд

Музыкант Сергей Пархоменко после заявлений матери своих сыновей Полины Ололо о том, что он увез детей в аннексированный Крым, обратился в суд с исковым заявлением об опровержении недостоверной информации.

По словам Ололо, ее сыновья с 1 февраля находятся в аннексированном Россией Крыму Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо 8 марта на своей странице в Instagram заявила, что отец ее сыновей подал на нее в суд.

По словам Ололо, Пархоменко обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении недостоверной информации.

"Я бы опровергла любую ложь, но я никогда не врала", – прокомментировала исковые заявления Пархоменко Ололо.

Экс-супруга артиста подчеркнула, что обнародовала только часть информации. "Все разоблачения еще впереди. Каждое слово, произнесенное мной во время интервью, – правда", – написала Ололо.

Ранее бывшая гражданская жена музыканта Сергея Пархоменко Полина Ололо сообщила, что 1 февраля ее сыновья – 11-летний Марк и девятилетний Платон – въехали в аннексированный Россией Крым, и с тех пор ей ничего не известно о местонахождении детей.

Артист Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.