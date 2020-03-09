Мать сыновей рэпера Сереги заявила, что музыкант подал на нее в суд

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо 8 марта на своей странице в Instagram заявила, что отец ее сыновей подал на нее в суд.
По словам Ололо, Пархоменко обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении недостоверной информации.
"Я бы опровергла любую ложь, но я никогда не врала", – прокомментировала исковые заявления Пархоменко Ололо.
Экс-супруга артиста подчеркнула, что обнародовала только часть информации. "Все разоблачения еще впереди. Каждое слово, произнесенное мной во время интервью, – правда", – написала Ололо.
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Знаете, вот ничего от этого праздника не хотелось ни цветов, не подарков... Только две открытки, подписанные детским почерком от моих родных ручек! Но всё-таки подарки я получила!!! ДВА ИСКА В СУД! Какие мужчины - такие и подарки! Мало просто забрать детей, надо ещё и в суд подать на их родную мать! Первый иск - на установление места жительства с отцом. Второй иск подан на меня, на студию 1+1, «Сегодня мультимедиа» и на компанию «Ласмак» - о защити чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении недостоверной информации. Я бы опровергла любую ложь, но я никогда не врала. По правде говоря, я очень мало рассказала и все разоблачения ещё впереди. Каждое слово, произнесенное мной на интервью - правда, поэтому опровергать мне нечего. Ещё раз повторю: за детей я буду бороться до последнего, я всё-равно их заберу, чего бы мне этого не стоило. Я пройду все суды, но ни на шаг не выйду из правового поля. Я обещаю растиражировать фамилию каждого, кто способствует и помогает разлучить мать и детей!
Ранее бывшая гражданская жена музыканта Сергея Пархоменко Полина Ололо сообщила, что 1 февраля ее сыновья – 11-летний Марк и девятилетний Платон – въехали в аннексированный Россией Крым, и с тех пор ей ничего не известно о местонахождении детей.
Артист Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".
Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.
Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.