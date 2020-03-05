Мать сыновей рэпера Сереги заявила, что музыкант отобрал у нее детей

Бывшая гражданская жена музыканта Сергея Пархоменко Полина Ололо сообщила, что 1 февраля ее сыновья въехали в Крым, и с тех пор ей ничего не известно о местонахождении детей.

По словам матери, Марк и Платон с 1 февраля живут в Крыму Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что артист вывез их сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – из Украины без ее разрешения.

"С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 1 февраля дети пересекли границу Крыма, далее их судьба неизвестна!" – сообщила супруга Пархоменко.

Женщина допускает, что дети сейчас живут в Крыму у родителей Пархоменко, но достоверной информацией о месте их пребывания она не владеет.

По словам матери, прежде чем забрать детей, бывший гражданский супруг потребовал добровольно отдать сыновей ему на воспитание, но получил отказ.

"На следующий день я отправила детей на тренировку, с которой они не вернулись – он их забрал", – рассказала мать Марка и Платона.

По словам женщины, после этого она потеряла связь с детьми – в телефонах сыновей ее номер сейчас заблокирован.

Женщина заявила, что готовит обращение в суд, чтобы вернуть сыновей по закону.

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Видео: ЖВЛ /YouTube

Артист Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.