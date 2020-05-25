"Папа сказал, ты необеспеченная. Как мы будем деньги зарабатывать?" Мать детей рэпера Сереги встретилась с младшим сыном

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо 24 мая заявила, что встретилась со своим младшим сыном, девятилетним Платоном спустя почти четыре месяца после разлуки.
О местонахождении ребенка ее проинформировали в сообщении, которое было отправлено с неизвестного номера.
По словам Ололо, сын находился на территории загородного комплекса.
"Въехав, мы кружили около получаса по огромной территории. Думали, что никого там нет или мы снова опоздали. И вдруг нам на встречу выехал мальчик на велосипеде – это был мой младший сын Платон!" – написала Ололо.
Она подчеркнула, что встреча с сыном проходила в присутствии журналистов телеканала "1+1". На видео запечатлен момент общения Ололо с Платоном.
"Мне тяжело, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит", – заявил Платон при встрече с матерью.
Сын Ололо отказался покидать территорию.
"Папа сказал, что ты необеспеченная. Как мы будем деньги зарабатывать?" – спросил он.
"Ребенок не знал, что делать. Постоянно оглядывался и боялся, что нас увидят, расплакался. Он очень изменился", – написала после встречи Ололо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В четверг, телеканалу 1+1, я дала ещё одно откровенное интервью и не смогла сдерживать эмоции. Прямо в ходе записи интервью я получила сообщение с неизвестного номера о том, что дети находятся в Киевской области на территории загородного комплекса Еквидес. Я немедленно отправилась на поиски детей с журналистом @alla_a7 Въехав на территорию, мы кружили около полу часа по огромной территории в 16 гектаров , думая, что никого там нет или мы снова опоздали... И вдруг нам на встречу выехал мальчик на велосипеде - это был мой младший сын Платон! Я была в шоке! Почти на ходу я выбежала из машины. На крик имени он резко затормозил и не поверил своим глазам, ребёнок был шокирован не меньше меня. Я подбежала и обняла его крепко-крепко! Это была наша первая встреча почти за 4 месяца.... Ребёнок не знал, что делать. Постоянно оглядывался и боялся что нас увидят, расплакался... Он очень изменился.... Как подробно состоялась встреча и какие были последствия я расскажу в следующем посте.
В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым. С тех пор мать детей больше не видела.
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".
Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.
Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.