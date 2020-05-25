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25 мая, 2020
 
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"Папа сказал, ты необеспеченная. Как мы будем деньги зарабатывать?" Мать детей рэпера Сереги встретилась с младшим сыном

По словам бывшей гражданской жены музыканта Сергея Пархоменко Полины Ололо, за четыре месяца разлуки ее девятилетний сын Платон сильно изменился.

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Ололо впервые заявила об исчезновении детей в марте 2020 года
Ололо впервые заявила об исчезновении детей в марте 2020 года
Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо 24 мая заявила, что встретилась со своим младшим сыном, девятилетним Платоном спустя почти четыре месяца после разлуки.

О местонахождении ребенка ее проинформировали в сообщении, которое было отправлено с неизвестного номера. 

По словам Ололо, сын находился на территории загородного комплекса. 

"Въехав, мы кружили около получаса по огромной территории. Думали, что никого там нет или мы снова опоздали. И вдруг нам на встречу выехал мальчик на велосипеде – это был мой младший сын Платон!" – написала Ололо.

Она подчеркнула, что встреча с сыном проходила в присутствии журналистов телеканала "1+1". На видео запечатлен момент общения Ололо с Платоном. 

"Мне тяжело, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит", – заявил Платон при встрече с матерью.

Сын Ололо отказался покидать территорию.

"Папа сказал, что ты необеспеченная. Как мы будем деньги зарабатывать?" – спросил он.

"Ребенок не знал, что делать. Постоянно оглядывался и боялся, что нас увидят, расплакался. Он очень изменился", – написала после встречи Ололо.

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым. С тех пор мать детей больше не видела.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер". 

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи. 

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет. 

Теги: Украина, дети, Сергей Пархоменко, Серега, Полина Ололо
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