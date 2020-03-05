"Мужчины, будьте мудрее". Слава из "НеАнгелов" поддержала мать сыновей Сереги

Cолистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, комментируя скандал в отношениях белорусского рэпера Сереги с его бывшей женой Полиной Ололо, призвала мужчин думать о детях, а не о собственном эго.

Слава из "НеАнгелов": Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы" на своей странице в Instagram разместила пост поддержки экс-жене рэпера Сереги (певца Полиграфа ШарикOFF'а).

"Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители? Листаю ленту и кажется, что мужчин, которые достойно заканчивают отношения, остались единицы. Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? Зачем? И, главное, за что? Разве женщина, которая девять месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы, заслуживает подобного отношения? Весь стресс, который мама проживает в процессе развода, рано или поздно почувствуют и перенесут на себя дети. Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! Полина, очень хочется , чтобы ваша ситуация скорее разрешилась", – написала Каминская.

Экс-супруга рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что артист вывез их сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – из Украины без ее разрешения.

Официально Серега ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.