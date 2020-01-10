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10 января, 2020
 
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Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на Бали сфотографировала свою пятилетнюю дочь Лауру с белорусским актером Павлом Вишняковым.

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Каминская: У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям
Каминская: У меня тоже ноги устали, но все лучшее – детям
Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram снимком, сделанным во время отдыха на Бали.

На фото ее дочь Лаура запечатлена сидящей на плечах у белорусского актера Павла Вишнякова.

"У меня тоже ноги устали, но все лучшее – детям", – написала Каминская.

Вишняков, как и Каминская, принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы "НеАнгелы".

1 июля 2019 года Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод. Дочь Лаура родилась у них 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Каминский также находится в отпуске. Он отдыхает в Куршевеле с новой пассией.

Теги: Слава Каминская
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