"Чувства, возможно, есть!". Слава из "НеАнгелов" показала фото поцелуя с мужем

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая в июле развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, опубликовала в Instagram фото поцелуя с ним.
"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа", – написала она.
На снимке бывшие супруги запечатлены с детскими тортами в руках на фоне надувных шаров.
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Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа
1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.
Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.
Каминские жили в браке с 2014 года. У пары есть двое детей: пятилетний сын Леонард и четырехлетняя дочь Лаура.