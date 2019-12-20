"Чувства, возможно, есть!". Слава из "НеАнгелов" показала фото поцелуя с мужем

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала об отношениях с экс-супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Каминская: Мы родители своих детей! Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая в июле развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, опубликовала в Instagram фото поцелуя с ним.

"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа", – написала она.

На снимке бывшие супруги запечатлены с детскими тортами в руках на фоне надувных шаров.

1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.

Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Каминские жили в браке с 2014 года. У пары есть двое детей: пятилетний сын Леонард и четырехлетняя дочь Лаура.