Слава из "НеАнгелов" спела своему сыну в его день рождения и показала праздничный торт

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала праздничный торт с дня рождения своего сына Леонарда.

Каминская: Спасибо за поздравления всем, всем, всем. И цем Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в Instagram видео празднования пятилетия своего сына Леонарда.

"Спасибо за поздравления всем, всем, всем. И цем", – написала она.

Слава показала, как ее сын задувает свечи на торте, украшенном фигуркой динозавра.

"С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Леонардик, дуй быстрее на торт!" – спела певица.

1 июля 2019 года Слава Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, отцом Леонарда. Они жили в браке с 2014 года. У пары есть также четырехлетняя дочь Лаура.