Слава из "НеАнгелов" спела своему сыну в его день рождения и показала праздничный торт

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в Instagram видео празднования пятилетия своего сына Леонарда.
"Спасибо за поздравления всем, всем, всем. И цем", – написала она.
Слава показала, как ее сын задувает свечи на торте, украшенном фигуркой динозавра.
"С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Леонардик, дуй быстрее на торт!" – спела певица.
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1 июля 2019 года Слава Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, отцом Леонарда. Они жили в браке с 2014 года. У пары есть также четырехлетняя дочь Лаура.