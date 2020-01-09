Каминский отдыхает с новой пассией в Куршевеле

Украинский пластический хирург Эдгар Каминский в Stories Instagram разместил фото с новой пассией – арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгой Богатой.
Пара отдыхает во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель.
1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.
Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.
Каминские жили в браке с 2014 года. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.