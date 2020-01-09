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09 января, 2020
 
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Каминский отдыхает с новой пассией в Куршевеле

Украинский пластический хирург Эдгар Каминский, бывший муж солистки группы "неАнгелы" Славы опубликовал фото в объятиях новой возлюбленной.

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Каминский строит новые отношения
Каминский строит новые отношения
Фото: edgar_kaminskyi / Instagram

Украинский пластический хирург Эдгар Каминский в Stories Instagram разместил фото с новой пассией – арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгой Богатой.

Пара отдыхает во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель.

Фото: Олег Солодухов / Facebook
Фото: edgar_kaminskyi / Instagram

1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.

Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Каминские жили в браке с 2014 года. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Теги: Эдгар Каминский, Слава Каминская, Ольга Богатая
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