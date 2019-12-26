"Голая правда". Вышел трейлер фильма с Дмитрием Ступкой, Каминской, Мишиной. Видео
На YouTube-канале Kinomania Film Distribution в YouTube разместили трейлер фильма "Голая правда". По сюжету восемь друзей приезжают в Одессу на открытие клуба. В заведении есть комната с детектором лжи. Друзья решаютузнать интимные тайны друг друга. Режиссер – Александр Беляк. Роли исполнили Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Дмитрий Юсипчук, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Полина Василина, Ольга Арутюнян, Евгений Ламах. Украинская премьера фильма назначена на 13 февраля 2020 года.
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