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02 января, 2020
 
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Слава из "НеАнгелов" показала папу

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская отпраздновала Новый год с отцом, его женой, мамой и детьми.

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Каминская: Я сделаю все, чтобы рядом...
Каминская: Я сделаю все, чтобы рядом...
Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram снимком c отцом, Виталием Кузнецовым, и дочерью, Лаурой.

"Я сделаю все, чтобы рядом..." – написала она.

Слава поделилась также снимком с мамой, женой своего папы и детьми, Лаурой и Леонардом. 

"Мечты должны сбываться! Спасибо этому году за характер, выдержку, лакмус дружбы, реальность, пусть не всегда приятную, но поучительную, за новые знакомства, иногда совсем неожиданные, но исцеляющие, за друзей и самое большое спасибо за мою детскую мечту, которая сбылась. Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей, было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за свое продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдет. Нет простых ответов у любви, но есть семья, и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети. И для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день", – написала певица.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006 года она является участницей группы "НеАнгелы".

Теги: неАнгелы, Слава Каминская
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