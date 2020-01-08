"Как вам мой кадык?" Слава из "НеАнгелов" отдыхает на Бали

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала снимки отдыха на Бали.

Каминская: Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram снимками отдыха на Бали, на одном из которых запечатлена в купальнике, на втором – в кружевном пляжном кардигане.

"Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. Обсудим более важную тему. Как вам мой кадык?" – написала она.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы "НеАнгелы".