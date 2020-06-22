Бывшая жена рэпера Сереги: Я была согласна жить с ним даже без брака

По словам бывшей гражданской жены рэпера Сереги Полины Ололо, обвинившей музыканта в том, что он забрал у нее сыновей, в начале отношений она его очень сильно любила.

Ололо: Мы понимали, что у нас будут дети Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо в передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", сообщила, что готова была жить с музыкантом без официальной регистрации отношений.

"Я его очень любила. Была согласна жить с ним даже без брака. Мы понимали, что у нас будут дети. Когда будут – не знали, но планировали, что мы будем вместе", – заявила она.

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Видео: Світське життя / YouTube

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

Олола подчеркнула, что, пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.