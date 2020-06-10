Суды, избиения, изнасилования. Жены влиятельных украинских политиков и бизнесменов рассказали, как мужья насильно разлучили их с детьми

Жена украинского стоматолога Артура Акопяна Лина Акопян вместе с бывшей гражданской женой рэпера Сереги Полиной Ололо, супругой депутата Киевского облсовета Глеба Лирника Валентиной Павлюк, экс-супругой бывшего замминистра МЧС Владимира Сиротина Витой Кравале, бывшей женой экс-министра аграрной политики Игоря Швайки Ольгой Швайкой, а также с экс-супругой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого Полиной Неней записали видео, в котором заявили о проблеме родительского киднепинга в Украине. По их словам, пока в Украине будут делать вид, что этой проблемы не существует, никто не застрахован от такой ситуации.

Акопян: Мой муж отобрал у меня двоих детей после того, как меня саму избил и изнасиловал Фото: Lina Akopian / Facebook

Супруга украинского стоматолога Артура Акопяна Лина Акопян на своей странице в Facebook заявила, что нуждается в помощи – три месяца женщина насильно разлучена со своими сыновьями.

По словам Акопян, муж отобрал у нее детей и не позволяет с ними видеться, несмотря на решение суда, согласно которому мать и отец имеют равноценные права.

Акопян отметила, что своего младшего сына не видела с 8 марта – отец взял ребенка на прогулку, но матери не вернул.

"Мужчины, пользуясь своим статусом и физической силой, стремятся "наказать" бывших жен и продемонстрировать свою власть над их судьбами. Но они не думают, что калечат психику своих детей. Пока в нашем государстве будут делать вид, что этой проблемы не существует, ни один родитель не застрахован от того, что у него безнаказанно отберут ребенка", – заявила она.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, Акопян вместе с бывшей гражданской женой рэпера Сереги Полиной Ололо, супругой депутата Киевского облсовета Глеба Лирника Валентиной Павлюк, экс-супругой бывшего замминистра МЧС Владимира Сиротина Витой Кравале, бывшей супругой экс-министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайки Ольгой Швайкой, а также экс-супругой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого Полиной Неней записали социальный ролик.

ВИДЕО

Видео: Агентство PR advice / YouTube

"Законы страны не защищают детей от того, что один родитель может забрать ребенка у другого. Мой муж, известный стоматолог Артур Акопян отобрал у меня двоих детей после того, как меня саму избил и изнасиловал. Его клиенты – государственные деятели и звезды шоу-бизнеса, и он пользуется своим статусом и связями. На него не может повлиять ни полиция, ни ювенальная превенция", – заявила Акопян на видео.

По словам Ололо, она в течение четырех месяцев пытается вернуть сыновей, которые проживают со своим отцом без ее согласия.

"Дети жили со мной, Сергей был папой выходного дня. Я не вижу детей уже четыре месяца – отец запретил общение со мной, отобрав у детей телефоны. Он прячет детей по всем уголкам Украины, так как не имеет своего жилья. Впереди у меня первое судебное заседание", – рассказывает на видео Ололо.

По словам Павлюк, ее супруг Глеб Лирник отобрал детей, а ее саму жестоко избил.

"Я не видела ребенка 22 дня. Только потому, что я не побоялась заявить об этом публично, мне удалось отстоять свои права. Впереди – судебное заседание по определению постоянного места жительства ребенка", – заявила она на камеру.

Неня призналась, что вынуждена была бороться за своих детей в суде после развода с мужем, киевским бизнесменом Юрием Чернецким. Нене удалось вернуть дочь спустя 99 дней после разлуки.

Кравале, в течение двух недель не знала о местонахождении дочери после того, как бывший муж отобрал ребенка прямо на улице.

Ольга Швайка сообщила, что смогла вернуть пятилетнего сына только после того, как предала факт кражи ребенка его отцом огласке.

Лина Акопян подчеркнула, что в Украине тысячи детей уже стали жертвами родительского киднепинга, поэтому проблема нуждается в публичной огласке и поиске решений на законодательном уровне.