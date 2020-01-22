"Жестокая разлука, насилие над нами. Адская боль и несправедливость". Полина Неня рассказала, как бывший муж вырвал из ее объятий дочь при встрече

Главный редактор портала Bestin Полина Неня рассказала, что бывший гражданский супруг, бизнесмен Юрий Чернецкий, не разрешил ей пообщаться с дочерью Теоной, которую она не видела 71 день.

Неня: Я стала еще сильнее и не имею права бояться и сдаться! У меня трое детей, и они всегда будут знать, что я была смелой и защищала их, себя и женщин Фото: Polina Nenia / Facebook

Главный редактор портала Bestin Полина Неня заявила в Facebook, что ее бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий, проявляет насилие по отношению к ней и их трехлетней дочери Теоне.

"В четверг я смогла увидеть Теону – просто неравнодушный человек написал мне в Instagram, где мой ребенок и с кем, и я сразу же поехала туда. Конечно, я не могла поступить иначе, на тот момент я не видела свою дочь 71 день! Она была с папой в бассейне. Я тихо и спокойно к ним подошла, чтобы не напугать Теечку, спросила, хочет ли она ко мне, она протянула ручки, я достала ее из воды и очень крепко обняла. Что я чувствовала? Что я никогда больше не хочу ее отпускать, что это жестокая разлука, инициированная ее отцом, и это насилие над нами. Что это адская боль и несправедливость. Я очень спокойно попросила его отпустить нас. Уже так случилось, уже я тут, уже Теона меня обняла... Я предложила отпустить ее до воскресенья, чтобы я хотя бы три дня провела с ребенком, которого я родила", – рассказала она.

По словам издательницы, она не собиралась убегать с ребенком, а просто сидела и целовала ее, при этом девочка говорила, что хочет к маме.

"И папу стало накрывать, потому что его план провалился. Бесконечные подарки и изоляция от мамы не дали нужного эффекта – Теона обняла меня и застыла", – отметила Неня.

Чернецкий, по ее словам, начал демонстративно на громкой связи звонить своему адвокату и говорить, что сумасшедшая мама хочет забрать ребенка, что она никуда не поедет. После этого он начал Неню с Теоной на руках толкать в сторону мужского SPA, где нет людей и камер.

"Тогда я закричала, чтобы позвали охрану, попросила присутствующих включить камеры, а его отойти хотя бы на метр и не трогать нас руками, в результате его агрессивных действий от очередного очень жестокого и сильного толчка я с ребенком на руках упала, он схватил Теону за одну руку, она подлетела в воздухе и закричала: "Я хочу к маме". Он вырвал ее из моих рук и убежал в мужскую раздевалку, туда уже пришла охрана комплекса и вывела их через черный ход. Свидетелями этого было минимум восемь человек, но никто из них не сдвинулся с места! Никто! Некоторые были на расстоянии вытянутой руки", – написала Неня.

Она подчеркнула, что такое поведение отца ее дочери – это насилие.

"Ни один человек на планете не может оправдать очередной зверский поступок отца моих детей, не может считать, что мы это заслужили, я точно знаю, что – нет! За выезд на полосу для общественного транспорта вы заплатите штраф 500 гривен, а за абьюз, насилие, харасмент, жестокое обращение с ребенком гражданин Украины не будет наказан вообще никак, и полиция даже не откроет уголовное дело", – добавила она.

Пост Неня отметила хештегами "жінкиUA" и "вернутьТеону".

"Я стала еще сильнее и не имею права бояться и сдаться! У меня трое детей, и они всегда будут знать, что я была смелой и защищала их, себя и женщин", – завершила она.

В марте 2018 года Полина Неня и Юрий Чернецкий разошлись. Они не были официально женаты.

У пары трое детей: Теодор, Платон и Теона.