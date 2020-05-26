Мать детей рэпера Сереги: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в гримасу

По словам бывшей гражданской жены музыканта Сергея Пархоменко Полины Ололы, во время очередной попытки встретиться с сыновьями, ей пришлось вызвать полицию в отель, где вместе с отцом находились Марк и Платон.

Ололо: Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха Фото: polina_lola / Instagram

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо заявила, что после того, как случайно встретила своего младшего сына на территории загородного комплекса, на следующий день отправилась туда снова. Но в этот раз увидеться с детьми ей не удалось – отец сыновей потребовал покинуть территорию. Об этом Ололо рассказала 26 мая в Instagram.

"На пороге отеля, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим Господином Пархоменко! Сергей закрыл дверь у нас перед носом", – написала она.

Ололо подчеркнула, что музыкант отказался отпускать к ней детей.

"Этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику", – считает она.

Ололо рассказала, что не встретившись с детьми, вынуждена была вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. При этом, с ее слов, Пархоменко давать показания сотруднику милиции отказался.

"Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь ни перед чем", – подытожила Ололо.

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

Олола подчеркнула, что пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.