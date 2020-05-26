Мать детей рэпера Сереги: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в гримасу

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко Полина Ололо заявила, что после того, как случайно встретила своего младшего сына на территории загородного комплекса, на следующий день отправилась туда снова. Но в этот раз увидеться с детьми ей не удалось – отец сыновей потребовал покинуть территорию. Об этом Ололо рассказала 26 мая в Instagram.
"На пороге отеля, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим Господином Пархоменко! Сергей закрыл дверь у нас перед носом", – написала она.
Ололо подчеркнула, что музыкант отказался отпускать к ней детей.
"Этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику", – считает она.
Ололо рассказала, что не встретившись с детьми, вынуждена была вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. При этом, с ее слов, Пархоменко давать показания сотруднику милиции отказался.
"Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь ни перед чем", – подытожила Ололо.
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Встреча с сыном была болезненной. Ребёнок плакал, кричал и говорил о недетских проблемах, при этом Платон попросил, чтобы видео с ним не публиковали. Мой бывший муж предоставил видеозапись с камер наблюдения журналистам телеканала Zik, препарируя его вопиющей ложью, мол глядите-ка она видеться с сыном. Меня попытались выставить обманщицей, мстительной обиженной женщиной, которая клевещет на своего бывшего и пиарится. Каждое слово, которое я пишу или говорю я могу подтвердить доказательствами. Дорогие люди, а особенно те, кто меня не знает, у меня было 14(!) лет с нашего знакомства для того, чтобы пиариться. Вы обо мне хоть раз слышали за это время? Как Вы помните, вовремя моей встречи с Платоном, ребёнок попросил меня приехать на следующий день. И я приехала. На пороге отеля Еквидас, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим Господином Пархоменко! - Снимаете? - Позови, пожалуйста, детей. - Ага... Сергей закрыл дверь у нас перед носом. Но мы с @alla_a7 отступать не собирались. Прошли на ресепшн отеля и ждали. Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки он заставлял нас уехать. Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришёл охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети! Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем.
В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи "ЖВЛ" заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннескированный Россией Крым.
24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".
Олола подчеркнула, что пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".
Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.
Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.