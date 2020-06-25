Ночью в Днепре в результате ДТП погибли мужчина и ребенок

В Днепре сегодня около 4.00 произошло столкновение Mercedes-Benz Vito, который перевозил ульи с пчелами, и грузовика DAF, загруженного песком.

Сегодня ночью в Днепре в результате ДТП погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 июня в 4.16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района города Днепр... Предварительно установлено, что произошло столкновение Mercedes-Benz Vito, который перевозил ульи с пчелами, и грузовика DAF, загруженного песком", – говорится в сообщении.

Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1969 года рождения, и пострадали два мальчика 2006-го и 2007 годов рождения.

Детей с различными травмами госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу №6. Позже старший мальчик умер в больнице.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из покореженного автомобиля. С проезжей части дороги смыли горюче-смазочные материалы. Также сотрудники аварийно-спасательной части собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду", – говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.