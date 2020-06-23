Под завалами дома на Позняках больше нет погибших – ГСЧС

В общей сложности спасатели нашли тела пяти погибших в результате взрыва в жилом доме в Киеве, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

К проведению спасательных работ привлечены 223 человека и 44 единицы техники Фото: dsns.gov.ua

Под завалами дома на Позняках больше нет погибших. Об этом 23 июня сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 11.00 спасатели нашли тела пяти погибших.

К проведению спасательных работ привлечены 223 человека и 44 единицы техники.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.