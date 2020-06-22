Взрыв в доме на Позняках. Кличко заявил, что из бюджета столицы выделят 30 млн грн на новое жилье пострадавшим

Половину средств на жилье для пострадавших жителей разрушенного взрывом дома в Киеве может предоставить столица, вторую половину – правительство, заявил мэр города Виталий Кличко.

Власти Киева готовы выделить на новое жилье для жителей разрушенного взрывом дома на Поздняках 30 млн грн. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", – сказал Кличко.

Он отметил, что на этой неделе Киев выделит материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Мэр рассказал, что 56 жильцов дома поселили в интернате, их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым. Некоторое количество жителей дома расселила компания "Укрзалізниця". Часть людей решила пожить у родственников или знакомых.

Взрыв в шестом подъезде дома по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел 21 июня в 10.00. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из подъезда 23 человека.

По состоянию на утро 22 июня на месте взрыва найдены тела трех погибших – двух женщин 1943-го и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976-го и 1967 годов рождения – остается неизвестной. В результате происшествия пять человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы, но к вечеру 21 июня их выписали из больницы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

К проведению поисково-спасательных работ и охране правопорядка привлечено 460 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии, а также 30 единиц техники.