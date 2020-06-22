Взрыв дома в Киеве. В полиции заявили, что следов взрывчатки не обнаружено

21 июня в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв, погибло три человека. По данным полиции, тесты не выявили следов взрывчатых веществ, основной версией случившегося остается детонация газовоздушной смеси.

Спасатели и эксперты работают на месте взрыва Фото: dsns.gov.ua

Основной версией взрыва в многоквартирном доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве считается детонация газовоздушной смеси, следов взрывчатых веществ не обнаружено. Об этом 22 июня "ВВС News Україна" рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", – сообщила пресс-служба.

Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

Взрыв в шестом подъезде дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели нашли тела трех погибших – двух женщин 1943 и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения – остается неизвестной. В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

Днем 21 июня глава МВД Украины Арсен Аваков говорил о двух версиях ЧП – взрыве бытового газа и детонации взрывного устройства.