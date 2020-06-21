Взорванный дом в Киеве сняли с дрона. Видео

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в 10-этажном доме. Погибли два человека, один госпитализирован. Разрушены квартиры на четырех этажах. Причина инцидента выясняется. На YouTube-канале Alexander Ovdiy выложены кадры пострадавшего здания, снятые беспилотником.
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