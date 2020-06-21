Взрыв дома в Киеве. На месте работает шесть психологов

В Киеве на месте взрыва многоэтажного дома работает шесть психологов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.
"Работают шесть психологов ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома", – говорится в заявлении.
C места происшествия вывезено около 100 тонн строительных конструкций.
"Всего для проведения работ привлечено 457 человек и 67 единиц техники, из них от ГСЧС – 160 человек и 28 единиц техники, в том числе три кинологических расчета", – отмечается в сообщении.
21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.
Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
По словам Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.