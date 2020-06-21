Взрыв дома в Киеве. На месте работает шесть психологов

В Киеве с места взрыва многоэтажного дома вывезено около 100 тонн строительных конструкций, сообщили в ГСЧС.

В 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв Фото: EPA

В Киеве на месте взрыва многоэтажного дома работает шесть психологов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"Работают шесть психологов ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома", – говорится в заявлении.

C места происшествия вывезено около 100 тонн строительных конструкций.

"Всего для проведения работ привлечено 457 человек и 67 единиц техники, из них от ГСЧС – 160 человек и 28 единиц техники, в том числе три кинологических расчета", – отмечается в сообщении.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.