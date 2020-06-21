Взрыв в доме в Киеве. Правоохранители проводят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом

По факту взрыва в многоэтажном жилом доме в Киеве правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Украинские правоохранители проводят обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали жилой дом по улице Крушельницкой в Киеве, где сегодня утром произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на слова главы ведомства Арсена Авакова.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", – отметил Аваков.

Продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, добавил чиновник.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.