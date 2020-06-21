Кличко о спасательных работах в киевской многоэтажке: Под завалами, по информации жителей, могут оставаться от двух до шести человек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти обеспечат временным жильем жильцов дома по улице Соломии Крушельницкой, частично разрушенного в результате взрыва.

Под завалами в киевской многоэтажке, где сегодня произошел взрыв, могут находиться от двух до шести человек. Об этом в своем Telegram написал столичный мэр Виталий Кличко.

"Нахожусь на месте взрыва, который произошел сегодня утром в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Здесь развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают все необходимую помощь", – отметил Кличко.

По предварительной информации, взрыв произошел на седьмом этаже, погибли два человека, один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи, остальных жителей дома эвакуировали, напомнил мэр.

"Под завалами, по информации жителей, может оставаться от двух до шести человек. Продолжаются поисково-спасательные работы. Жителей, жилье которых пострадало в результате взрыва, город обеспечит временным жильем", – добавил Кличко.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.