Нардеп Тищенко привез жителям взорванного дома лимоны и уверял, что они полезны при стрессе

По мнению народного депутата от "Слуги народа", ресторатора Николая Тищенко, при стрессе людям необходим лимонный сок. Об этом он рассказывал жителям пострадавшего от взрыва жилого дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве, информирует "Фокус".
Как пишет корреспондент издания, Тищенко общался с жильцами поврежденной квартиры на пятом этаже Татьяной и Анатолием.
"По требованию народного депутата пострадавшим дали воду с лимонным соком. По утверждению политика, лимонный сок помогает при стрессе", – сказано в заметке.
Журналистка Марьяна Пьецух написала в Facebook, что Тищенко привез на место катастрофы много цитрусовых, после чего пошел разговаривать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
21 июня в 10.00 в Дарницком районе Киева в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.
Известно о трех погибших, одна из них – владелица квартиры, в которой, вероятно, произошел взрыв. 23 жильца были эвакуированы.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключал, что поврежденный дом придется разбирать.
О намерении баллотироваться на пост столичного мэра Тищенко объявил 2 июня. Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.