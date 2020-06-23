Спасатели обнаружили тело пятой жертвы взрыва дома в Киеве

Тело мужчины 1976 года рождения было найдено под завалами в киевской многоэтажке сегодня около 3.30. Его опознал сосед.

В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва в жилом доме на Позняках спасатели нашли тело еще одного человека – так число жертв взрыва достигло пяти. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Тело мужчины 1976 года рождения было найдено около 3.30. Его опознал сосед.

"С начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 года рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения", – говорится в сообщении.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки.

В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.