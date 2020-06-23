18-летняя киевлянка единственная в семье выжила после взрыва в многоэтажке

Во время взрыва на улице Соломии Крушельницкой в Киеве погибли родители и брат 18-летней Анастасии Недашковской.

Под завалами дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве погибли трое членов семьи 18-летней Анастасии Недашковской. Об этом сообщил "Обозреватель" 22 июня.

По данным СМИ, погибли родители Недашковской Инна и Владимир, а также ее брат Евгений.

Издание пишет, что Анастасия была в ванной, когда прогремел взрыв. Она пригнулась, и плита не придавила ее.

"В час ночи позвонила знакомая и сказала, что это именно тот дом, где жили Инна с Володей, и что они погибли... Спасатели обнаружили [Анастасию] без одежды", – рассказала изданию родственница семьи Недашковских Ирина Калдина.

Подруга Недашковской Елизавета, у которой сейчас живет девушка, сообщила, что Анастасия не получила травм и в больницу не обращалась.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших – двух женщин 1943 и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения – оставалась неизвестной.

22 июня под завалами дома спасатели нашли тело еще одного жильца многоэтажки.

В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.